На трасі Київ-Чоп встановлюватимуть системи автоматичного зважування



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Поблизу Києва почали діяти перші два пункти автоматичного зважування вантажних автомобілів

Проїзд буде частково перекритий з 23 до 26 вересня

На двох ділянках траси Київ-Чоп встановлюватимуть системи WiM для автоматичного зважування вантажних автомобілів під час руху.

Про це повідомляє пресслужба КП Укравтодор.

Зазначається, що ділянки траси будуть перекриті з 23 до 26 вересня.

«Повідомляємо учасників дорожнього руху про встановлення обмежень у русі на ділянках автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп, що пов'язані з необхідністю калібрування сенсорів, камер та іншого обладнання на майданчиках зважування в русі WIM1 і WIM2», - йдеться в повідомленні.

Так, будуть перекриті наступні ділянки траси:

На підходах до майданчику WIM 1, км 24+130, в межах села Капітанівка, з 22:00 23 вересня до 06:00 24 вересня на проїжджій частині у напрямі Києва.

На підходах до майданчику WIM 2, км 54+336, в межах села Калинівка, з 22:00 24 вересня до 06:00 25 вересня на проїжджій частині у напрямі Києва.

На підходах до майданчику WIM 2, км 54+336, в межах села Калинівка, з 22:00 25 вересня до 06:00 26 вересня на проїжджій частині в напрямку Житомира.

Нагадаємо, в Україні поблизу Києва почали діяти перші два пункти автоматичного зважування вантажних автомобілів. Система зважування WiM дозволяє автоматично отримати інформацію про дату і час проїзду, температуру навколишнього повітря і покриття дороги, смугу і напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну вагу і її розподіл по осях.