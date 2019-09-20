Міністр енергетики назвав терміни, коли Україна позбавиться викидів парникових газів



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Акція у Києві, 20 вересня Фото: громадська організація «Екодія»

Більше двох тисяч людей із 21 міста вийшли на марш за безпечне довкілля у Києві

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив активістам, які вийшли 20 вересня у Києві на марш за безпечне довкілля, що амбітна кліматична політика буде пріоритетом для України.

Про це повідомляє громадська організація «Екодія».

За словами Оржеля, новостворене міністерство буде робити все можливе, аби країна досягла нуль викидів парникових газів до 2050 року, або навіть швидше. А одну з основних вимог - перехід на відновлювану енергетику - міністр підтримує та буде цьому сприяти на національному рівні.

Зазначається, що більше двох тисяч людей із 21 міста пройшли в п’ятницю вулицями столиці та вимагали від президента Володимира Зеленського, уряду та новоствореного Міністерства енергетики та захисту довкілля прийняти ряд рішучих дій, що стосуються найбільших екологічних загроз для України: зміни клімату, енергетики, промислового тваринництва, транспорту та відходів.

Активісти сформували широку колону та пройшлися центральними вулицями столиці, від Михайлівської площі через Європейську і до Банкової, частково перекривши автомобільний рух. Біля Кабінету міністрів до активістів вийшов міністр Оржель.

Біля офісу Зеленського страйкуючі передали представнику команди президента Сергію Мельнику відкритий лист-звернення із шістьма вимогами:

Перейти 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 року. Уряд України має заявити про національний курс переходу країни на чисту енергетику до 2050 року.

Уряд України має заявити про національний курс переходу країни на чисту енергетику до 2050 року. Поступово відмовитися від викопного палива, встановити дату повної відмови від вугілля в енергетиці, підготувати регіони, залежні від вугільної промисловості, до справедливого переходу, припинити дотації у збиткову вугільну галузь. Адже міжнародні організації та дослідження стверджують - спалювання викопного палива це найбільше джерело парникових викидів в усьому світі.

встановити дату повної відмови від вугілля в енергетиці, підготувати регіони, залежні від вугільної промисловості, до справедливого переходу, припинити дотації у збиткову вугільну галузь. Адже міжнародні організації та дослідження стверджують спалювання викопного палива це найбільше джерело парникових викидів в усьому світі. Визнати енергоефективність пріоритетом №1 у сфері енергоспоживання. Виділяти на енергоефективність достатню кількість коштів із бюджетів усіх рівнів - національного, обласного, місцевого.

Виділяти на енергоефективність достатню кількість коштів із бюджетів усіх рівнів - національного, обласного, місцевого. Припинити дотувати з державного бюджету промислове тваринництво. Викиди парникових газів від сектору тваринництва становлять за найбільш скромними оцінками 18% усіх викидів (відходів) від загальних забруднювачів повітря.

Викиди парникових газів від сектору тваринництва становлять за найбільш скромними оцінками 18% усіх викидів (відходів) від загальних забруднювачів повітря. Розвивати громадський електротранспорт та велоінфраструктуру у містах. Найбільше в Україні повітря забруднюється від автомобілів та вугільної промисловості. Наприклад, у Києві викиди від транспорту відповідають за 90% забруднення повітря. Щоб міста стали дійсно зеленими - потрібен зелений мобільний і доступний транспорт.

Найбільше в Україні повітря забруднюється від автомобілів та вугільної промисловості. Наприклад, у Києві викиди від транспорту відповідають за 90% забруднення повітря. Щоб міста стали дійсно зеленими - потрібен зелений мобільний і доступний транспорт. Сказати Ні одноразовому пластику! Заборонити використання, імпорт та виробництво одноразового посуду, пакетів. Припинити виробництво та використання одноразового пластику. Впровадити розширену відповідальності виробників товарів.

Як повідомлялося, глобальний кліматичний страйк пройде у 2600 містах світу.