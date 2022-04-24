На Великдень окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини
Ще пʼятеро людей зазнали поранень
На Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
У селі Красногорівка ворог вбив двох дітей 5 та 14 років. Ще троє людей загинули у Новоселівці та Новомихайлівці.
«За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних мешканці Донеччини: двох у Новоселівці, двох у Красногорівці Очеретинської громади і одного у Новомихайлівці. Ще п’ятеро зазнали поранень», – йдеться у повідомленні.
Також Кириленко зазначив, що двоє людей з Луганщини, які зазнали поранень, отримали медичну допомогу у Бахмуті.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість цивільних жертв у Маріуполі та Волновасі.
Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.