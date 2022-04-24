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    Події в Україні

    На Великдень окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини

    За добу внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинули п'ятеро цивільних - На Великдень окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини
    За добу внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинули п'ятеро цивільних
    фото: Нацполіція

    Ще пʼятеро людей зазнали поранень

    На Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

    У селі Красногорівка ворог вбив двох дітей 5 та 14 років. Ще троє людей загинули у Новоселівці та Новомихайлівці.

    «За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних мешканці Донеччини: двох у Новоселівці, двох у Красногорівці Очеретинської громади і одного у Новомихайлівці. Ще п’ятеро зазнали поранень», – йдеться у повідомленні.

    Також Кириленко зазначив, що двоє людей з Луганщини, які зазнали поранень, отримали медичну допомогу у Бахмуті.

    Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість цивільних жертв у Маріуполі та Волновасі.

    Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    На Великдень окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини