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    Глави Держдепу та Пентагону зустрічаються із Зеленським, – Арестович

    В Україну на Великдень, 24 квітня, прибув держсекретар США та голова Пентагону - Глави Держдепу та Пентагону зустрічаються із Зеленським, – Арестович
    В Україну на Великдень, 24 квітня, прибув держсекретар США та голова Пентагону
    фото з відкритих джерел

    Візит Блінкена та Ллойда, Зеленський анонсував ще вчора під час пресконференції у Києві

    До України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Президент Володимир Зеленський проводить з ними зустріч. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

    «Так, вони прямо зараз (в Києві -ред.), розмовляють з президентом», – заявив Арестович.

    Варто відзначити, що візит Блінкена та Ллойда, Зеленський анонсував ще вчора під час пресконференції у Києві.

    «У мене буде зустріч з міністром оборони та державним секретарем. Коли безпека дасть можливість, будемо сподіватися, і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, та темпи її постачання», – заявив президент.

    Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

    Перед цим 26 квітня планується зустріч генсека ООН з Путіним у Москві.

    Теги: росія окупанти США війна Володимир Зеленський Україна президент окупація Олексій Арестович Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Глави Держдепу та Пентагону зустрічаються із Зеленським, – Арестович