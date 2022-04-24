Глави Держдепу та Пентагону зустрічаються із Зеленським, – Арестович
Візит Блінкена та Ллойда, Зеленський анонсував ще вчора під час пресконференції у Києві
До України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Президент Володимир Зеленський проводить з ними зустріч. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
«Так, вони прямо зараз (в Києві -ред.), розмовляють з президентом», – заявив Арестович.
Варто відзначити, що візит Блінкена та Ллойда, Зеленський анонсував ще вчора під час пресконференції у Києві.
«У мене буде зустріч з міністром оборони та державним секретарем. Коли безпека дасть можливість, будемо сподіватися, і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, та темпи її постачання», – заявив президент.
Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Перед цим 26 квітня планується зустріч генсека ООН з Путіним у Москві.