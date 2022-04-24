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    Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи: Білодід у новій ваговій категорії

    На континентальній першості виступить бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід - Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи: Білодід у новій ваговій категорії
    На континентальній першості виступить бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід

    Збірну України представлятимуть 15 спортсменів

    Тренерський штаб збірної України з дзюдо визначився зі складом на чемпіонат Європи, який відбудеться з 29 квітня до 1 травня у болгарській Софії.

    Збірну України представлятимуть 15 спортсменів: 9 чоловіків та 6 жінок, включаючи лідерів команди.

    Варто зазначити, що на континентальній першості виступить бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід, для якої цей старт стане першим за більш ніж 9 місяців. При чому, українка повертається у новій для себе ваговій категорії до 57 кг.

    Крім Білодід в Софії виступатимуть і інші лідери команди, зокрема, Артем Лесюк, Богдан Ядов, Геворг Манукян, Яків Хаммо, Анастасія Турчин та інші. Заключний етап підготовки наша команда проводить на міжнародному тренувальному зборі в угорському місті Тата.

    Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022:
    Чоловіки

    • 60 кг - Артем Лесюк, Дільшот Халматов
    • 66 кг - Богдан Ядов, Євген Гончарко
    • 73 кг - Олександр Кошляк
    • 81 кг - Сергій Кривчач, Геворг Манукян
    • 90 кг - Артем Бубир
    • +100 кг - Яків Хаммо

    Жінки

    • 57 кг - Дар'я Білодід
    • 63 кг - Анастасія Антіпіна
    • 70 кг - Наталія Чистякова, Юлія Курченко
    • 78 кг - Анастасія Турчин, Єлизавета Литвиненко.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи: Білодід у новій ваговій категорії