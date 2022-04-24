Росія випустила по Кременчуку дев’ять ракет

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

Увечері в неділю, 24 квітня, дев’ять російських ракет вдарили по інфраструктурі Кременчука на Полтавщині. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день.

Нагадаємо, близько 20 години повідомлялося, що пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в Полтавській області.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

У ніч на 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Унасладок обстрілу були зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, але госпіталізація їй не знадобилася.