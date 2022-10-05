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На війні загинув «кіборг» В’ячеслав Зайцев

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На війні загинув «кіборг» В’ячеслав Зайцев
В’ячеслава Зайцева мобілізували до лав ЗСУ у березні 2014 року
фото з відкритих джерел

Зайцев був депутатом Запорізької міськради

У бою від рук окупантів загинув український воїн В’ячеслав Зайцев. У 2014 році він був серед «кіборгів» – захисників Донецького аеропорту. Повернувшись у рідне Запоріжжя, працював науковим співробітником у заповіднику «Хортиця». Також був обраний депутатом міської ради Запоріжжя від партії «Європейська солідарність».

В’ячеслава Зайцева мобілізували до лав ЗСУ у березні 2014 року. Він брав участь в Антитерористичній операції на Сході України у складі окремої аеромобільної бригади.

Воїн був оборонцем Донецького аеропорту, учасником боїв у Південному котлі та Дебальцевому. Його двічі було поранено. Військовий повернувся боронити Україну з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Загинув, відстоюючи цілісність нашої держави на Донецькому напрямку. Справжній українець, справжній патріот, справжній Герой. Справжній Запорізький Козак. Низький уклін», – повідомила пресслужба Запорізької міської ради.

Українського захисника відзначили державною нагородою – Орденом «За мужність» третього ступеня.  У героя залишилась дружина та донечка. 

«Ще одна втрата для нашої команди та для всієї України…Він захищав свою рідну Хортицю і всю Україну. Звістка про загибель В‘ячеслава Зайцева – як грім серед ясного неба. У рідному Запоріжжі його знає кожен як дуже чесну та добру людину. Та і для міста він зробив багато — як науковець, досліджуючи пам‘ятки Запорізького козацтва, і як депутат міської ради від «Європейської Солідарності». В‘ячеслав до останнього подиху служив своїй державі і захищав її. В’ячеслав загинув у бою. У нього залишилась дружина та донечка. Мої щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам‘ять Герою…», – написав п’ятий президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, триває 224 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках. Противник продовжує обстріли позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: ворог депутат дружина Запоріжжя історія козак партії президент смерть війна

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