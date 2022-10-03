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В бою з рашистами загинув львівський журналіст (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
В бою з рашистами загинув львівський журналіст (фото)
У 2014-15 роках журналіст висвітлював війну на сході України
фото із соціальних мереж

На війні з російськими окупантами загинув журналіст Юрій Лелявський

На війні з російськими окупантами загинув начальник служби зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, відомий львівський журналіст Юрій Лелявський.

«З сумом повідомляємо, що 28 вересня під час виконання завдання у складі десантно-штурмового підрозділу загинув в бою з російськими окупантами начальник служби зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України капітан Лелявський Юрій Миколайович», – повідомило 3 жовтня командування десантно-штурмових військ.

49-річний Юрій Лелявський – професійний журналіст. У цивільному житті він багато років працював у різних виданнях та на загальнонаціональних телеканалах. У 2014-15 роках висвітлював війну на сході України, двічі – у квітні і липні 2014 року – потрапляв у полон до проросійських бойовиків на Донбасі.

Після звільнення з полону Юрій Лелявський пішов на службу до лав ЗСУ. Обіймав посади керівника прес-служби 10 гірсько-штурмової бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

«Широкомасштабну збройну агресію військ російської федерації проти України капітан Лелявський зустрів на півдні країни, де вела бойові дії його військова частина. Він завжди працював на передньому краї, висвітлюючи хід ведення бойових дій, одним з перших заходив до звільнених від противника українських населених пунктів», – зазначають у командування ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

 

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Теги: окупанти війна журналіст втрати

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