Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Очолював «Привидів Києва». У бою над Чорним морем загинув льотчик Матюшенко

Альона Боженко
glavcom.ua
Очолював «Привидів Києва». У бою над Чорним морем загинув льотчик Матюшенко
У небі над Чорним морем в бою з окупантами загинув полковник ЗСУ Михайло Матюшенко
фото: Анатолій Федорук

Матюшенко керував 40-ю бригадою тактичної авіації «Київський привид»

У бою над Чорним морем загинув український льотчик, полковник Збройних сил України Михайло Матюшенко із позивним «Дід», який керував «привидами Києва». Про це повідомив у Facebook мер Бучі Анатолій Федорук.

Зазначається, що військовий керував багатьма видами військових та цивільних літаків. Матюшенко служив у різних військових частинах, до війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній.

«Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: «Привид Києва» очолював льотчик з Бучі», – написав Федорук.

Після того, як Матюшенко став керувати 40-ю бригадою тактичної авіації «Київський привид», вона не зазнавала втрат у повітрі.

Як розповідали побратими Матюшенка про один з епізодів повітряних битв, в одну з ночей Дід кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30, і загарбники відступили.

Згодом Михайло Юрійович вирішив посилити південний та східний фронти.

«Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція», – йдеться у публікації.

Для 61-річного Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і військового льотчика довго шукали.

Церемонія прощання з полковником Збройних сил України Михайлом Матюшенком відбудеться у понеділок, 3 жовтня, о 14:00, на Алеї Героїв (на цвинтарі на вулиці Депутатській, 1).

Нагадаємо, у бою з окупантами на Донеччині загинув начальник управління освіти Коломийської міської ради, що на Івано-Франківщині, Любомир Бордун. 

Читайте також: «Держава не була готова до такої кількості ДНК-експертиз». Як відбувається пошук тіл загиблих

Теги: полковник льотчик держава втрати

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо втрачене пенсійне посвідчення, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду за місцем перебування особи на обліку як одержувача пенсії
Пенсійне посвідчення згоріло, годувальник загинув. Мінсоц пояснює, як відновити виплати Війна і право
27 вересня, 07:20
Ліквідація наслідків терористичних актів на гідротехнічних спорудах Кривого Рогу триває
Під час ліквідації аварії в Кривому Розі загинув комунальник
18 вересня, 02:42
Рашисти звинуватили в обстрілах Збройні сили України
Рашисти знову обстріляли колонію в Оленівці: загинув український військовий
18 вересня, 11:55

Події в Україні

Очолював «Привидів Києва». У бою над Чорним морем загинув льотчик Матюшенко
Очолював «Привидів Києва». У бою над Чорним морем загинув льотчик Матюшенко
Чому росіяни масово кидають свою військову техніку: роз'яснення ЗСУ
Чому росіяни масово кидають свою військову техніку: роз'яснення ЗСУ
Росія намагається примусово мобілізувати кримських татар, – Верещук
Росія намагається примусово мобілізувати кримських татар, – Верещук
Біля окупованого Сватового сталася «бавовна», – Гайдай
Біля окупованого Сватового сталася «бавовна», – Гайдай
Пошкоджені будинки та автівки: окупанти обстріляли село на Сумщині (фото)
Пошкоджені будинки та автівки: окупанти обстріляли село на Сумщині (фото)
Окупанти шоковані своїми втратами та створюють загородзагони, – Гайдай
Окупанти шоковані своїми втратами та створюють загородзагони, – Гайдай

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Вступ України до НАТО. Дев’ять країн опублікували спільну заяву
52K
Рашисти на Херсонщині закопують невідомі контейнери. «Південь» роз’яснив ситуацію (відео)
39K
«Ливан наш». Нардеп Тищенко пояснив, хто підлаштував йому конфуз
31K
Біля посольства Росії скоєно напад на журналістку «Главкома» (відео)
28K
«Вітаю з фейкорендумом»: актор спародіював розмову Лукашенка та Путіна (відео)
21K
Футболістка збірної Росії розкритикувала мобілізацію та «старого чорта» Путіна

Новини

П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
1 жовтня, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
30 вересня, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
30 вересня, 07:19

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту