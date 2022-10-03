Очолював «Привидів Києва». У бою над Чорним морем загинув льотчик Матюшенко

У небі над Чорним морем в бою з окупантами загинув полковник ЗСУ Михайло Матюшенко

Матюшенко керував 40-ю бригадою тактичної авіації «Київський привид»

У бою над Чорним морем загинув український льотчик, полковник Збройних сил України Михайло Матюшенко із позивним «Дід», який керував «привидами Києва». Про це повідомив у Facebook мер Бучі Анатолій Федорук.

Зазначається, що військовий керував багатьма видами військових та цивільних літаків. Матюшенко служив у різних військових частинах, до війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній.

«Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: «Привид Києва» очолював льотчик з Бучі», – написав Федорук.

Після того, як Матюшенко став керувати 40-ю бригадою тактичної авіації «Київський привид», вона не зазнавала втрат у повітрі.

Як розповідали побратими Матюшенка про один з епізодів повітряних битв, в одну з ночей Дід кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30, і загарбники відступили.

Згодом Михайло Юрійович вирішив посилити південний та східний фронти.

«Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція», – йдеться у публікації.

Для 61-річного Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і військового льотчика довго шукали.

Церемонія прощання з полковником Збройних сил України Михайлом Матюшенком відбудеться у понеділок, 3 жовтня, о 14:00, на Алеї Героїв (на цвинтарі на вулиці Депутатській, 1).

Нагадаємо, у бою з окупантами на Донеччині загинув начальник управління освіти Коломийської міської ради, що на Івано-Франківщині, Любомир Бордун.

Читайте також: «Держава не була готова до такої кількості ДНК-експертиз». Як відбувається пошук тіл загиблих