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    Події в Україні

    На Вінниччині СБУ викрила хакерів, які викрадали відповіді на екзаменаційні білети

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    <span>Співробітники СБУ проводять обшуки у хакерів</span> - На Вінниччині СБУ викрила хакерів, які викрадали відповіді на екзаменаційні білети
    Співробітники СБУ проводять обшуки у хакерів

    Хакери здійснювали DDoS-атаки на інформаційно-телекомунікаційні системи навчальних закладів під час здачі іспитів

    Кіберспеціалісти Служби безпеки викрили хакерське угруповання, що втручалося в роботу комп'ютерних програм та інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів Вінницької області. Про це повідомлять на сайті спецслужби у понеділок, 9 листопада.

    Оперативники встановили, що зловмисники міняли офіційну інформацію навчальних закладів і отримували доступ до файлів, які містять, зокрема, відповіді на екзаменаційні білети. Цю інформацію потім продавали.

    Для блокування роботи ВНЗ під час здачі іспитів вони також здійснювали DDoS-атаки на інформаційно-телекомунікаційні системи навчальних закладів.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, sim-карти операторів стільникового зв'язку з доказами протиправної діяльності, а також банківські платіжні картки, на які надходили гроші від угоди.

    За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про несанкціонований збут або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації (ч.2 ст.361 КК України).

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    На Вінниччині СБУ викрила хакерів, які викрадали відповіді на екзаменаційні білети
    На Вінниччині СБУ викрила хакерів, які викрадали відповіді на екзаменаційні білети
    На Вінниччині СБУ викрила хакерів, які викрадали відповіді на екзаменаційні білети

    Нагадаємо, що дані понад 20 млн користувачів VPN-сервісів витекли в мережу.

    СБУ ВНЗ гроші хакер
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