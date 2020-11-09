На Вінниччині СБУ викрила хакерів, які викрадали відповіді на екзаменаційні білети

Хакери здійснювали DDoS-атаки на інформаційно-телекомунікаційні системи навчальних закладів під час здачі іспитів

Кіберспеціалісти Служби безпеки викрили хакерське угруповання, що втручалося в роботу комп'ютерних програм та інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів Вінницької області. Про це повідомлять на сайті спецслужби у понеділок, 9 листопада.

Оперативники встановили, що зловмисники міняли офіційну інформацію навчальних закладів і отримували доступ до файлів, які містять, зокрема, відповіді на екзаменаційні білети. Цю інформацію потім продавали.

Для блокування роботи ВНЗ під час здачі іспитів вони також здійснювали DDoS-атаки на інформаційно-телекомунікаційні системи навчальних закладів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, sim-карти операторів стільникового зв'язку з доказами протиправної діяльності, а також банківські платіжні картки, на які надходили гроші від угоди.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про несанкціонований збут або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації (ч.2 ст.361 КК України).

Нагадаємо, що дані понад 20 млн користувачів VPN-сервісів витекли в мережу.