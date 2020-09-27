Хакери зламали сайти білоруських державних телеканалів



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Хакери зламали сайти білоруських державних телеканалів

Сайти зламало угруповання хакерів, яка називає себе «Кіберпартизани»

Хакери зламали сайти державних білоруських телеканалів «Білорусь 1» і ОНТ, які були вимушені припинити онлайн-мовлення.

Про це повідомляє Белсат.

Сайт зламало угруповання хакерів, яка називає себе «Кіберпартизани». Розділ онлайн-мовлення на порталі не завантажується. На скріншотах «Белсат» зі сторінки видно, що на сайті, де повинна була вестися трансляція футбольного матчу, викладена добірка невигідних владі кадрів.

Портал Tut.by передав, що онлайн-мовлення на сайті ОНТ також змінилося в результаті можливого втручання ззовні. Загальнонаціональне телебачення Білорусі в результаті оперативно відключило онлайн-мовлення, пізніше це ж зробив і канал «Білорусь 1».

Білоруські «Кіберпартизани» раніше вже зламували сайти управління справами президента Білорусі, академії МВС, Білоруської торгово-промислової палати, «Білоруських лотерей».

Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.