Хакери зламали передвиборчий сайт Трампа



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Наразі робота сайту відновлена

На сайті було розміщено повідомлення, що «світ втомився від брехні Трампа»

Невідомі хакери зламали сайт виборчого штабу президента США Дональда Трампа.

Так, на сайті www.donaldjtrump.com було розміщено повідомлення в якому, зокрема, йшлося, що «світ втомився від брехні Трампа».

Також невідомі публікували свої гаманці для криптовалюти. Хакери заявили, що готові за гроші надати компрометуючі матеріали з сайту.

«Ми працюємо з правоохоронними органами над розслідуванням джерела атаки. Зламщики не отримали доступу до конфіденційних даних, так як вони не зберігаються на сайті. Наразі робота сайту відновлена», – повідомив прессекретар виборчої кампанії глави держави Тім Мертау.

До слова, у Сполучених Штатах Америки на майбутніх виборах достроково проголосували понад 68 млн осіб.

Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.