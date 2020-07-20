Дані понад 20 млн користувачів VPN-сервісів витекли в мережу



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Дані мільйонів користувачів VPN-сервісів витекли в мережу

Зловмисники розмістили в інтернеті адреси електронних пошт, текстові паролі, IP-адреси і домашні адреси користувачів

Дані понад 20 мільйонів користувачів VPN-сервісів витекли в мережу і опинилися у відкритому доступі.

Про це повідомляється на сайті дослідницької групи організації vpnMentor.

Уточнюється, що дані належали користувачам додатків UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN і Rabbit VPN.

Зловмисники розмістили в інтернеті адреси електронних пошт, текстові паролі, IP-адреси і домашні адреси користувачів.

Також витекла інформація про моделі телефонів та інші особисті дані користувачів. Загальний обсяг витоку - 1,2 терабайта.

В кінці червня дані декількох мільйонів користувачів месенджера Telegram витекли в мережу. База, що займає приблизно 900 Мбайт, виявилася на одному з форумів даркнета. Вона дозволяє дізнатися номери телефонів користувачів.

Нагадаємо, хакери зламали облікові записи десятків найбільших підприємців, політиків і компаній в Twitter. На зламаних акаунтів з'являлися повідомлення із закликом надсилати биткоины на електронні гаманці.

У відповідь обіцяли повернути криптовалюту у подвійному розмірі. У підсумку на електронні гаманці хакерів прийшло близько 300 переказів на суму понад 110 тисяч доларів.

За цей інцидент компанії Twitter загрожує великий штраф.

До слова, у Чернівцях 17-річний хакер продавав персональні дані декількох мільйонів людей.