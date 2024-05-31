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На Волині ліквідували підпільний завод з виробництва побутової хімії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Волині ліквідували підпільний завод з виробництва побутової хімії
Засоби для прання нелегально виготовляли у складському приміщенні на території Луцького району
фото Бюро економічної безпеки

На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок. Товар продавали по всій Україні

У Волинській області детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення побутової хімії. Про це повідомила пресслужба БЕБ в п'ятницю, 31 травня.

Засоби для прання нелегально виготовляли у складському приміщенні на території Луцького району. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належить іноземним компаніям. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України.

Співробітники Бюро економічної безпеки під час обшуків у складському приміщенні виявили та вилучили близько 17 тонн готової продукції, обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів, пакувальну тару, етикетки відомих торговельних марок. На все вилучене майно накладено арешт.  Його орієнтовна вартість становить 1 млн грн.

Співробітники БЕБ під час обшуків у складському приміщенні виявили та вилучили близько 17 тонн готової продукції, обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів
Співробітники БЕБ під час обшуків у складському приміщенні виявили та вилучили близько 17 тонн готової продукції, обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів
фото Бюро економічної безпеки

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі) триває. Встановлюється повне коло причетних осіб. 

Нагадаєио, викрито чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці у зловживанні службовим становищем, що надало змогу компанії-експортеру соняшникових культур ухилитись від сплати податків. Встановлено, що службові особи митних постів Одеської митниці на підставі документів, що містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції. 

Раніше детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили двох жителів Миколаєва, які організували продаж підробленої під відомий світовий бренд техніки та аксесуарів. Встановлено, що фігуранти близько року купували техніку та самостійно доукомплектовували аксесуарами та пакували товар. Продажі здійснювали через соціальні мережі Теlegram, Instagram та у магазині в Одесі.

До слова, детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували роботу підпільного заводу з виробництва елітних алкогольних напоїв.

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Теги: завод виготовлення арешт розслідування майно Бюро економічної безпеки України

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