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Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки
Сергій Перхун виконуватиме обов'язки директора Бюро економічної безпеки
фото з відкритих джерел

Раніше Перхун обіймав посаду заступника директора Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів призначив виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки Сергія Перхуна. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Раніше Перхун обіймав посаду заступника директора Бюро економічної безпеки.

Кабмін призначив виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки Сергія Перхуна
Кабмін призначив виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки Сергія Перхуна
скріншот

Хто такий Сергій Перхун

Сергій Перхун народився в 1977 році у Харкові. Навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», має кваліфікацію юриста.

  • З 1999 по 2007 Перхун працював в органах прокуратури;
  • з 2007 по 2009 робота в приватних структурах;
  • з 2009 по 2023 робота на керівних посадах в органах прокуратури;
  • з 2023 року заступник керівника Територіального управління БЕБ у Київській області;
  • з 2023 року заступник директора Бюро економічної безпеки України.

Зазначимо, Андрій Пащук 16 серпня 2023 року приступив до виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки України. Раніше 11 серпня 2023 року стало відомо, що керівництво Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке було призначене лише у квітні, звільнене.

Нагадаємо, посли держав «Групи семи» в листі до керівництва українських органів влади застерегли від ухвалення реформи Бюро економічної безпеки, яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду.

Як повідомлялося, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки. За словами депутата Ярослава Железняка, законопроєкт передбачає прозорий конкурс на обрання керівника та добір персоналу БЕБ за участю міжнародних експертів, політичну незалежність органу, а також повне перезавантаження всього складу Бюро.

До слова, проблема із прийняттям закону про БЕБ полягає у розбіжностях, які виникають під час його обговорення Кабміном із залученням бізнесу і партнерів на майданчику комітету.

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Теги: Бюро економічної безпеки України уряд Олексій Гончаренко депутат Кабмін

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