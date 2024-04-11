Детективи БЕБ викрили мережу з продажу підробленої техніки та аксесуарів Apple

Продажі здійснювалися через соціальні мережі Теlegram, Instagram та у магазині в Одесі

Орієнтовна сума вилученого майна складає майже 26 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили двох жителів Миколаєва, які організували продаж підробленої під відомий світовий бренд техніки та аксесуарів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Встановлено, що фігуранти близько року купували техніку та самостійно доукомплектовували аксесуарами та пакували товар. Продажі здійснювали через соціальні мережі Теlegram, Instagram та у магазині в Одесі.

«Для створення рекламного контенту фігуранти облаштували студію, де знімали відео ролики для розміщення в соцмережах», – йдеться у повідомленні.

Працівники БЕБ одночасно провели 8 обшуків, у результаті яких виявлено та вилучено підроблені смартгодинники та ремінці до них, ноутбуки, мобільні телефони, готівку, взуття, навушники та аксесуари до них, зарядні пристрої, картонне пакування, а також комплектуючі та обладнання для упакування товарів, що надавало контрафактним речам вигляд оригінальної продукції.

Орієнтовна сума вилученого майна складає майже 26 млн грн.

Наразі досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності та походження товару.

Нагадаємо, детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували роботу підпільного заводу з виробництва елітних алкогольних напоїв.

У результаті детективи вилучили понад дві тис. коробок з підробленими алкогольними напоями елітних марок горілки, віскі, коньяку, лікерів, настоянок та рому, 10 тонн готової до розливу продукції, що знаходилась в ємностях, 12 тонн спирту, пакувальну тару тощо.

Стало відомо, що БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках одного з найбільших онлайн-казино.

Встановлено, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції, а його службові особи умисно приховували докази від слідства.