Детективи БЕБ викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю

Детективи вилучили понад дві тис. коробок з підробленими алкогольними напоями елітних марок

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували роботу підпільного заводу з виробництва елітних алкогольних напоїв. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

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Детективи провели обшуки на території міста Луцьк Волинської області.

фото: БЕБ

фото: БЕБ

«Горілчані вироби відомих світових брендів виготовляли в кустарних умовах. Продаж відбувався через мережу телеграм-каналів. Надалі контрафактну продукцію відправляли поштою по всій Україні», – повідомляють в Бюро.

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У результаті детективи вилучили понад дві тис. коробок з підробленими алкогольними напоями елітних марок горілки, віскі, коньяку, лікерів, настоянок та рому, 10 тонн готової до розливу продукції, що знаходилась в ємностях, 12 тонн спирту, пакувальну тару тощо.

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фото: БЕБ

Також працівники БЕБ демонтували обладнання для виготовлення та розливу лікеро-горілчаних виробів. Орієнтовна вартість вилученого складає 5 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині БЕБ вилучило контрафактного тютюну для кальяну на 120 млн.

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Встановлено, що група осіб на території Дніпропетровської області незаконно виготовляла тютюн для кальяну відомих торговельних марок та збувала його через розвинену дистриб’юторську мережу, використовуючи Інтернет-сайти та МАФи. Продаж тютюнових виробів відбувався без необхідних дозвільних документів.

Стало відомо, що БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках одного з найбільших онлайн-казино.

Встановлено, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції, а його службові особи умисно приховували докази від слідства.