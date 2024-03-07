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Детективи БЕБ викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю

Катерина Іванова
glavcom.ua
Детективи БЕБ викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю
Горілчані вироби відомих світових брендів виготовляли в кустарних умовах
фото: БЕБ

Детективи вилучили понад дві тис. коробок з підробленими алкогольними напоями елітних марок

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували роботу підпільного заводу з виробництва елітних алкогольних напоїв. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Детективи провели обшуки на території міста Луцьк Волинської області.

Детективи БЕБ викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю фото 1
фото: БЕБ
Детективи БЕБ викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю фото 2
фото: БЕБ

«Горілчані вироби відомих світових брендів виготовляли в кустарних умовах. Продаж відбувався через мережу телеграм-каналів. Надалі контрафактну продукцію відправляли поштою по всій Україні», – повідомляють в Бюро.

У результаті детективи вилучили понад дві тис. коробок з підробленими алкогольними напоями елітних марок горілки, віскі, коньяку, лікерів, настоянок та рому, 10 тонн готової до розливу продукції, що знаходилась в ємностях, 12 тонн спирту, пакувальну тару тощо.

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фото: БЕБ

Також працівники БЕБ демонтували обладнання для виготовлення та розливу лікеро-горілчаних виробів. Орієнтовна вартість вилученого складає 5 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині БЕБ вилучило контрафактного тютюну для кальяну на 120 млн.

Встановлено, що група осіб на території Дніпропетровської області незаконно виготовляла тютюн для кальяну відомих торговельних марок та збувала його через розвинену дистриб’юторську мережу, використовуючи Інтернет-сайти та МАФи. Продаж тютюнових виробів відбувався без необхідних дозвільних документів.

Стало відомо, що БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках одного з найбільших онлайн-казино.

Встановлено, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції, а його службові особи умисно приховували докази від слідства.

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Теги: завод інтернет Луцьк розслідування демонтували виготовлення Бюро економічної безпеки України

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