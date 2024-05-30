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«Сірий» експорт зерна: на Одеській митниці виявлено нелегальну схему

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Сірий» експорт зерна: на Одеській митниці виявлено нелегальну схему
Детективи БЕБ встановлюєть повне коло осіб, причетних до злочину
фото Бюро економічної безпеки

Завдані державі збитки складають понад 13 млн гривень. П’ятьом учасникам схеми повідомили про підозру

Викрито чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці у зловживанні службовим становищем, що надало змогу компанії-експортеру соняшникових культур ухилитись від сплати податків. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки  сьогодні, 30 травня.

Встановлено, що службові особи митних постів Одеської митниці на підставі документів, що містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції. 

Надалі ці сертифікати були використані експортером для того, аби безперешкодно вивезти сільськогосподарську продукцію та ухилитись від сплати податків за допомогою зменшення експортного мита з 10% до 3,6 % та 2,7 %. У такий спосіб державному бюджету було завдано понад 13 млн гривень збитків. 

Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. 

П’ятьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили двох жителів Миколаєва, які організували продаж підробленої під відомий світовий бренд техніки та аксесуарів. Встановлено, що фігуранти близько року купували техніку та самостійно доукомплектовували аксесуарами та пакували товар. Продажі здійснювали через соціальні мережі Теlegram, Instagram та у магазині в Одесі.

Також детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували роботу підпільного заводу з виробництва елітних алкогольних напоїв.

У результаті детективи вилучили понад дві тис. коробок з підробленими алкогольними напоями елітних марок горілки, віскі, коньяку, лікерів, настоянок та рому, 10 тонн готової до розливу продукції, що знаходилась в ємностях, 12 тонн спирту, пакувальну тару тощо.

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Теги: експорт Бюро економічної безпеки України корупція в Україні

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