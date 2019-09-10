На Волині під час руху загорівся електропотяг



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Понад сотню пасажирів, серед яких здебільшого пенсіонери, евакуювали, ніхто не постраждав

Приміський потяг рухався зі станції Ківерці до Сапіжанки

На Волині під час руху загорівся приміський потяг з пасажирами всередині.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що приміський потяг рухався зі станції Ківерці до Сапіжанки.

Свідки кажуть, спалахнуло з’єднання між вагонами, після чого поїзд повністю заполонив дим. Понад сотню пасажирів, серед яких здебільшого пенсіонери, евакуювали, ніхто не постраждав.

Чому сталося займання, експерти поки що не з’ясували.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області під колеса потяга потрапила жінка - від отриманих травм вона загинула на місці.