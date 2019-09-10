Під Житомиром горить ліс: вогонь охопив 100 гектарів



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Наразі пожежники локалізували вогонь

Пожежа виникла через спалювання сухостою в Житомирському районі

На Житомирщині горить ліс.Вогонь вже охопив 100 гектарів лісового господарства.

Про це інформує пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Зазначається, що пожежа виникла через спалювання сухостою в Житомирському районі.

«9 вересня під час неконтрольованого спалювання сухої рослинності місцевими жителями виникла пожежа між селом Заможне та дачним кооперативом «Бобрівський масив». Пориви вітру та спека посприяли швидкому поширенню вогню на значні площі, що створило загрозу загоряння житлових будинків. Завдяки злагодженій роботі лісової охорони підприємства та бійців Житомирського РВ ДСНС пожежу локалізовано. Орієнтовна площа пройдена вогнем становить 100 га», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цій площі повністю загинули молоді самосійні хвойні дерева, які могли стати лісом.