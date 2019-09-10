На полігоні Міноборони на Харківщині загорілися торфовища



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Загорілася очерет та трава окремими осередками на загальній площі близько 10 гектарів Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

У зв’язку з горінням торфовищ заняття з бойової підготовки та виконання практичних стрільб на полігоні призупинені

На окремих ділянках загальновійськового полігону біля селища Клугино-Башкирівка, що в Чугуївському районі на Харківщині, сталося самозаймання торфовищ. Це провокує розвиток низової пожежі: горіння трави, листя, коренів дерев.

Про це 10 вересня повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що наразі ситуація контролюється силами чергових пожежних розрахунків зі складу механізованої бригади спільно з підрозділами ДСНС. Проводяться заходи локалізації та ліквідації торф’яної пожежі, у гасінні задіяно близько 50 чоловік особового складу та сім одиниць техніки. Інженерно-саперні підрозділи обстежують місцевість на можливу наявність небезпечних предметів та облаштовують шляхи для підходу пожежних машин.

В Міноборони повідомили, що на території даного полігону немає складів або сховищ, які містять вибухонебезпечні предмети та речовини.

«У зв’язку з горінням торфовищ заняття з бойової підготовки та виконання практичних стрільб на полігоні наразі призупинені. Загрози життю військовослужбовців та цивільних громадян немає, ситуація цілком контрольована», - зазначили у міністерстві.

У понеділок в пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області повідомили, що 9 вересня о 09:50 на рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. Загорілася очерет та трава окремими осередками на загальній площі близько 10 га.

До слова, 11-16 вересня у Києві утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у понеділок поблизу с. Трипілля Обухівського району на Київщині на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га.