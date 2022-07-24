  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На Закарпатті батько зарізав малолітнього сина, – поліція
рус
    Події в Україні

    На Закарпатті батько зарізав малолітнього сина, – поліція

    Поліція затримала у лісі чоловіка, який підозрюється у вбивстві власного малолітнього сина - На Закарпатті батько зарізав малолітнього сина, – поліція
    Поліція затримала у лісі чоловіка, який підозрюється у вбивстві власного малолітнього сина
    фото: Нацполіція Закарпаття

    Чоловік завдав дитині численних ударів ножем і втік у ліс

    30-річний житель одного із сіл Тячівщини, що у Закарпатській області, підозрюється у вбивстві власного сина. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Закарпатської області.

    Подія сталася увечері 23 липня. Члени родини, які перебували на подвір’ї, помітили, як батько вибіг з будинку та побіг у напрямку лісу. У будинку вони знайшли дитину віком 1 рік 10 місяців із численними ножовими пораненнями.

    Поліція стверджує – усі докази вказують на те, що убивство здійснив саме батько хлопчика, який після цього утік і заховався у лісовому масиві.

    Через деякий час поліція затримала підозрюваного.

    Дії фігуранта слідчі кваліфікували за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України(умисне вбивство малолітньої дитини). Максимальне покарання, яке загрожує жителю Тячівщини за цією статтею – довічне ув’язнення.

    Нагадаємо, минулого року на Сумщині чоловік зізнався, що задушив трирічного сина. Підозрюваний заявив, що давно планував цей злочин

    Читайте також: Примусове годування в’язнів – необхідність чи тортури?

    .

    Теги: Закарпаття діти вбивство поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Закарпатті батько зарізав малолітнього сина, – поліція