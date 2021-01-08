Убивство дітей на Закарпатті. ЗМІ оприлюднили ексклюзивні подробиці

Брат потерпілої жінки розповів, що зловмисник бив дітей стільцем

На Закарпатті чоловік побив свою співмешканку та жорстоко вбив двох її дітей. Трагедія сталась 6 січня в одному із відпочинкових комплексів. Близький родич постраждалої жінки Євген розповів Mukachevo.net ексклюзивні подробиці вбивства.

За словами Євгена, постраждала жінка є його сестрою, з якою він жив у Кам’янець-Подільську. 9-річна дівчинка була від італійця, який кинув її сестру в Італії. Хлопчика жінка народила від іншого чоловіка, який зараз перебуває в Тячеві.

Євген розповів, що коли підозрюваний був вдома на батьківщині в постраждалої, спілкувався з усіма, то вони не помічали в нього неадекватної поведінки. Він їздив на заробітки, час від часу повертався та приносив гроші.

«Багато не пив. Вмів зупинились, не «шліфував» горілку пивом. За ним не спостерігалось зловживання алкоголем», – зазначив брат жінки.

Євген розказав, у той день Василь (підозрюваний, – ред.), його сестра та діти пішли відпочивати в ресторанний комплекс «Оксана», що розташований в Тячеві.

Адміністраторка сауни почула гуркіт і вирішила перевірити, що там сталось. Привідкривши двері, вона побачила розламані стільці та кров, а чоловік сказав не турбувати їх.

«Далі вона викликала адміністратора закладу, але той чоловік почав тікати, і його затримали охоронці. Потім викликали поліцію», – розповів Євген.

За його словами, судово-медична експертиза показала, що дітей дійсно били чи то стільцем, чи то об стіну.

За словами Євгена, жінка перебуває у лікарні. Вона ще не знає про смерть дітей, тому він просить її не турбувати.

Також журналістам Mukachevo.net вдалось поспілкуватись із батьками підозрюваного. Вони зазначили, що для них це дуже велике горе. Вони не тямлять, чому так могло статись.

Нагадаємо, закарпатець, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, наніс жінці та її малолітнім дітям тілесні ушкодження. В результаті заподіяних травм діти померли на місці, а їхню матір зі складними травмами госпіталізували до реанімації.

Працівники поліції вже затримали 30-річного зловмисника. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі поліції вже повідомили йому про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей, яке вчинене з особливою жорстокістю (п.1,2,4 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України) та в замаху на умисне вбивство своєї співмешканки (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України).