З ланцюгом на шиї: на Закарпатті чоловік побив і поневолив сусіда

31-річному чоловіку вдалося звільнитися та втекти від кривдника

На Закарпатті чоловіка закували в ланцюг і повісили замок на шию. Про цю подію повідомляє пресслужба ГУНП в Закарпатській області.

В поліції розповідають, що 22 квітня до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що її брат зник на кілька днів, а тепер повернувся додому закутий в ланцюги, із замком на шиї. Моторошна подія сталася нещодавно в селі Батрадь Берегівського району.

Як з'ясувалося, 31-річний чоловік пішов в гості до свого 43-річного знайомого, де вони разом розпивали алкогольні напої.

За словами постраждалого, у стані сильного сп’яніння, його приятель побив, закував у ланцюги та поневолив у своєму будинку. Наступного дня 31-річному чоловіку вдалося звільнитися та втекти.

Поліцейським вдалося розшукати та затримати зухвалого кривдника. Тепер 43-річному чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Наразі розпочато слідство за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі людини, способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань.