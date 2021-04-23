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    З ланцюгом на шиї: на Закарпатті чоловік побив і поневолив сусіда

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    Кривднику&nbsp;загрожує до п&rsquo;яти років позбавлення волі - З ланцюгом на шиї: на Закарпатті чоловік побив і поневолив сусіда
    Кривднику загрожує до п’яти років позбавлення волі
    Фото Нацполіція

    31-річному чоловіку вдалося звільнитися та втекти від кривдника

    На Закарпатті чоловіка закували в ланцюг і повісили замок на шию. Про цю подію повідомляє пресслужба ГУНП в Закарпатській області.

    В поліції розповідають, що 22 квітня до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що її брат зник на кілька днів, а тепер повернувся додому закутий в ланцюги, із замком на шиї. Моторошна подія сталася нещодавно в селі Батрадь Берегівського району.

    Як з'ясувалося, 31-річний чоловік пішов в гості до свого 43-річного знайомого, де вони разом розпивали алкогольні напої.

    За словами постраждалого, у стані сильного сп’яніння, його приятель побив, закував у ланцюги та поневолив у своєму будинку. Наступного дня 31-річному чоловіку вдалося звільнитися та втекти.

    Поліцейським вдалося розшукати та затримати зухвалого кривдника. Тепер 43-річному чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Наразі розпочато слідство за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі людини, способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань.

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    Теги: Закарпаття вбивство поліція чоловік
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