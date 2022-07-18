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    Уся суть Росії. Батько радіє, що обміняв сина на автомобіль (відео)

    Життя власної дитини російські батьки оцінюють лише у грошах - Уся суть Росії. Батько радіє, що обміняв сина на автомобіль (відео)
    Життя власної дитини російські батьки оцінюють лише у грошах
    скріншот з відео

    Жодної претензії до Путіна через війну сімейна пара так і не висловила

    Росіяни продовжують шокувати світ власною аморальністю. На місцевому телебаченні вишов репортаж з Саратовської області, де показали, як сімейна пара справляється з горем від втрати сина, який загинув в Україні.

    «Він воював проти фашистів, – абсолютно спокійним голосом каже його батько, – Тож в пам'ять про сина вирішив купити новенький автомобіль».

    Чоловік придбав машину на гроші, які самі росіяни називають «гробовими». Враховуючи санкції, купив російську Ладу і тепер їздить на кладовище до сина.

    Що важливо, жодної претензії до Путіна через війну сімейна пара так і не висловила.

    Нагадаємо, російська журналістка Ірина Шихман випустила нове відео, де поговорила з вдовами окупантів. На відео звернули увагу через один момент, який збурив українські соцмережі.

    В одному з епізодів сім'я вбитого російського солдата, які живуть десь у Сибіру, скаржаться що не можуть отримати компенсацію від держави. При цьому на одному з «домашніх» планів у кадр потрапляють двері холодильника, де чітко видно стікер про «2 роки гарантії». Ймовірно, холодильник вкрадений з України.

    Теги: росія окупанти діти війна автомобіль Україна батьки окупація #stoprussia
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    Уся суть Росії. Батько радіє, що обміняв сина на автомобіль (відео)