Уся суть Росії. Батько радіє, що обміняв сина на автомобіль (відео)

Життя власної дитини російські батьки оцінюють лише у грошах

Жодної претензії до Путіна через війну сімейна пара так і не висловила

Росіяни продовжують шокувати світ власною аморальністю. На місцевому телебаченні вишов репортаж з Саратовської області, де показали, як сімейна пара справляється з горем від втрати сина, який загинув в Україні.

«Він воював проти фашистів, – абсолютно спокійним голосом каже його батько, – Тож в пам'ять про сина вирішив купити новенький автомобіль».

Чоловік придбав машину на гроші, які самі росіяни називають «гробовими». Враховуючи санкції, купив російську Ладу і тепер їздить на кладовище до сина.

Що важливо, жодної претензії до Путіна через війну сімейна пара так і не висловила.

Нагадаємо, російська журналістка Ірина Шихман випустила нове відео, де поговорила з вдовами окупантів. На відео звернули увагу через один момент, який збурив українські соцмережі.

В одному з епізодів сім'я вбитого російського солдата, які живуть десь у Сибіру, скаржаться що не можуть отримати компенсацію від держави. При цьому на одному з «домашніх» планів у кадр потрапляють двері холодильника, де чітко видно стікер про «2 роки гарантії». Ймовірно, холодильник вкрадений з України.