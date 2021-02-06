На Закарпатті чоловіка засипало триметровим шаром землі

Рятувальники відкопали чоловіка, однак він вже був без ознак життя

Трагедія сталася 5 лютого близько 17:10 на вул. Миру в м. Рахів.

Під час риття траншеї екскаватором, глибиною три метри та довжиною п’ять метрів, відбувся обвал породи і людину засипало ґрунтовими масами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпаття.

Рятувальники відкопали чоловіка, однак він вже був без ознак життя. Загиблим виявився місцевий житель 1991 року народження.

Правоохоронці проводять слідство та з’ясовують всі обставини трагедії.

Нагадаємо, 6 лютого у столиці вночі на території ринку у Святошинському районі виникла пожежа. Унаслідок пожежі знищено п’ять продуктових павільйонів та два пошкоджено.

Як повідомлялося, погодні умови 7-8 лютого можуть призвести до знеструмлення населених пунктів та порушення руху транспорту в трьох областях.