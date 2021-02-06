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    Події в Україні

    На Закарпатті чоловіка засипало триметровим шаром землі

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    <p>Правоохоронці проводять слідство та з&rsquo;ясовують всі обставини трагедії</p> - На Закарпатті чоловіка засипало триметровим шаром землі

    Правоохоронці проводять слідство та з’ясовують всі обставини трагедії

    Фото пресслужби ДСНС Закарпаття

    Рятувальники відкопали чоловіка, однак він вже був без ознак життя

    Трагедія сталася 5 лютого близько 17:10 на вул. Миру в м. Рахів.

    Під час риття траншеї екскаватором, глибиною три метри та довжиною п’ять метрів, відбувся обвал породи і людину засипало ґрунтовими масами.

    Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпаття.

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    Рятувальники відкопали чоловіка, однак він вже був без ознак життя. Загиблим виявився місцевий житель 1991 року народження.

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    Правоохоронці проводять слідство та з’ясовують всі обставини трагедії.

    Нагадаємо, 6 лютого у столиці вночі на території ринку у Святошинському районі виникла пожежа. Унаслідок пожежі знищено п’ять продуктових павільйонів та два пошкоджено.

    Як повідомлялося, погодні умови 7-8 лютого можуть призвести до знеструмлення населених пунктів та порушення руху транспорту в трьох областях. 

    Теги: трагедія ДСНС Закарпаття рятувальники
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