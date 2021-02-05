Трагедія у Львові: поліція шукає рідних дівчини, яка випала з багатоповерхівки

Молода жінка не мала при собі жодних документів

У Львові 4 лютого з багатоповерхівки випала молода жінка. Досі особу жінки не встановлено. Про це сьогодні повідомила пресслужба Нацполіції.

Відомо, що до поліції вчора надійшло повідомлення про те, що біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Володимира Великого у Львові виявлено тіло жінки без ознак життя.

На місці працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що жінка випала з вікна сходової клітки на восьмому поверсі житлового будинку та померла від отриманих травм на місці події.

Правоохоронці встановлюють її особу та просять усіх, кому відома будь-яка інформація про загиблу, зателефонувати за номерами 067 353 58 04, (0322) 389 557 або на оперативну лінію 102.

Прикмети: вік приблизно 18-20 років, зріст 165 см, обличчя овальне, волосся пряме довге чорне, брови дугоподібні, губи тонкі, ніс прямий, очі темні.

Була одягнена: трикотажний светр чорного кольору з яскравим написом салатового кольору та капюшоном, чорні черевики, чорні спортивні штани.

Особливі прикмети: пірсинг у ділянці носа та вух, на тілі є татуювання.

Також вдалося з'ясувати, що загибла не жила в багатоповерхівці, що на вулиці Володимира Великого, 59, звідки й випала. Це підтвердили мешканці будинку. Також зазначається що вона не мала при собі жодних документів.