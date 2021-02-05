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    Негода в Україні. У ДСНС попередили про знеструмлення та замети на дорогах

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    7-8 лютого в Україні очікується зниження температури - Негода в Україні. У ДСНС попередили про знеструмлення та замети на дорогах
    7-8 лютого в Україні очікується зниження температури
    Фото: ДСНС України

    У Києві 8 лютого випаде значний сніг

    Погодні умови 7-8 лютого можуть призвести до знеструмлення населених пунктів та порушення руху транспорту в трьох областях. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, 8 лютого в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети.

    На Закарпатті, Прикарпатті та південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг із переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).

    У Києві 8 лютого випаде значний сніг, пориви вітру складатимуть 15-20 м/с. Будуть хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.

    Також 7-8 лютого в Україні, крім Закарпаття та півдня Одещини, очікується зниження температури: вночі до 12-18° морозу, у північних областях подекуди до 20-24°, вдень до 8-13° морозу; у південних областях вночі 5-10 морозу, вдень від 4° морозу до 2°тепла.

    «Погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг у Рівненській, Волинській, Львівській областях – припинення руху автотранспорту», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у Києві відновлюють роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах.  Також у Києві працюють понад 30 стаціонарних пунктів обігріву.

    Теги: прогноз погоди ДСНС Закарпаття снігопад негода дощ
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