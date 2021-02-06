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    У Києві вночі горів торговельний ринок

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    <p>Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі та збиток з&rsquo;ясовується</p> - У Києві вночі горів торговельний ринок

    Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі та збиток з’ясовується

    Фото пресслужби ГУ ДСНС України у м. Києві

    Унаслідок пожежі знищено п’ять продуктових павільйонів та два пошкоджено

    У столиці вночі на території ринку у Святошинському районі виникла пожежа.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві.

    «6 лютого, о 01:40 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території ринку на вул. Чорнобильській, 16/80, що у Святошинському районі, виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

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    У Києві вночі горів торговельний ринок
    У Києві вночі горів торговельний ринок
    У Києві вночі горів торговельний ринок
    Фото пресслужби ГУ ДСНС України у м. Києві

    Рятувальники встановили, що сталося займання 1-поверхового торгового павільйону, розміром 3х4 кв.м, з розповсюдженням на 6 поруч розташованих продуктових павільйонів, загальною площею 300 кв.м. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

    Зазначається, що о 02:17 рятувальники локалізували пожежу, запобігши подальшому поширенню полум’я, а о 02:35 пожежа була ліквідована.

    Унаслідок пожежі знищено п’ять продуктових павільйонів та два пошкоджено.

    На місці пожежі працювало вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіка особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві.

    Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі та збиток з’ясовується.

    Нагадаємо, у Києві перевіряють лікарні, щоб не повторилась запорізька трагедія.

    Як повідомлялося, погодні умови 7-8 лютого можуть призвести до знеструмлення населених пунктів та порушення руху транспорту в трьох областях. 

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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