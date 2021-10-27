На Закарпатті дівчинка завагітніла в 11 років: деталі скандалу (відео)

Про батька своє майбутньої дитини дівчина нічого не знає

У поліції вже відкрили кримінальне провадження, але ніхто з родичів дівчинки до правоохоронців не звертався

На Закарпатті 11-річна жителька Закарпаття у селі Гать Берегівської ТГ завагітніла від киянина та готується народжувати сина. Про це повідомляє місцевий телеканал «Перший кабельний».

Біана перебуває на 34 тижні вагітності і, за словами лікарів, її стан задовільний.

Мати дівчинки заявила, що відповідальність за виховання дитини й онука візьме на себе. Сім'я проживає в одному з ромських поселень.

Відомо, що батько майбутньої дитини живе в Києві та нічого не знає про вагітність Біани. З дівчинкою він познайомився, коли її сім'я працювала в Київській області на одному звалищі. При цьому вони не знають, хто він і як його звуть.

«У нас в сім'ї троє дітей, Біанка сама вирішила народжувати», – заявила мама вагітної.

У 11-річної дівчинки повинен народитися хлопчик, для якого вже вибрали ім'я. Його назвуть Олександром.

Біана повинна була вчитися у 6 класі, але кинула навчання, оскільки поїхала до Києва. Медики кажуть, що вагітність протікає нормально, але у неї ще не сформувалася належним чином тазово-м'язова система, тому будуть робити кесарів розтин.

У Берегівській районній лікарні розповіли, що Біана надійшла до них із загрозою передчасних пологів на 32 тижні вагітності, але зараз її стан задовільний.

За словами лікарів, вагітності в 11-річному віці на Закарпатті ще не було. Як у Берегівській міській раді, так і в управлінні Національної поліції Закарпаття стурбовані шокуючим випадком.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження, але ніхто з родичів дівчинки до правоохоронців не звертався.

Нагадаємо, на Чернігівщині батьками стануть 12-річна дівчина та її 17-річний коханий-сусід.

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