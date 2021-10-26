На Буковині у ковід-лікарнях третина дітей не мають й року

Частина таких дітей народилися від матерів, які хворіють Covid-19

Близько третини госпіталізованих до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні пацієнтів із Covid-19 та підозрою - це малюки до одного року. Про це розповів в.о. гендиректора Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, яка приймає пацієнтів із Covid-19 з усієї області, Олександр Тесліцький в інтерв'ю «Укрінформу».

«Сьогодні у нас близько 60 дітей, які потребують стаціонарного лікування. Бували дні, коли одночасно було і 70 на стаціонарному лікуванні. Частина дітей потребують респіраторної підтримки – наразі таких дітей четверо, раніше бувало і 8 одночасно. Ми маємо зараз на стаціонарному лікуванні більшу частку діток до року. Раніше у вікових категоріях пацієнти розподілялися більш-менш рівномірно, зараз ситуація трохи змінилася. Майже третина всіх діток у лікарні – малюки до року», – уточнив Тесліцький.

За його словами, частина таких дітей народилися від матерів, які хворіють Covid-19. Це немовлята, яких перегоспіталізовують до дитячої лікарні із перинатального центру.

«Зазвичай, мама такої дитини перебуває у стаціонарі, який надає допомогу дорослому населенню. У нас є частина діток, матері яких перебували у реанімаційному відділенні й на апаратній вентиляції. І в нас, зокрема, зараз є дитина, народжена від «ковід-позитивної» матері. Малюкові 19 днів, він народжений недоношеним. Через стан матері це були передчасні пологи, дитина важила при народженні 1450 грамів. Малюк тривалий час перебував на апаратній вентиляції легень. Але наразі ця дитина – уже з позитивною динамікою, малюка перевели у соматичне відділення, дитина не потребує апарата ШВЛ, не потребує кисню», – додав керівник дитячої лікарні.

Він повідомив, що з усіх госпіталізованих пацієнтів Чернівецької обласної дитячої лікарні двоє дітей перебувають у реанімації, вони підключені до апаратів ШВЛ.

Зокрема, 16-річний хлопець із підтвердженим Covid-19має також фонове захворювання – спінальну аміотрофію. Ще один малюк у віці до одного року лежить у реанімації із підозрою на коронавірус, результатів його аналізів ще очікують.

Як раніше повідомлялося, у ковід-лікарні Львівщини перебуває рекордна кількість дітей.

До слова, у Львові від коронавірусу рятували п’ятирічну дитину, легені якої були уражені на 80%.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech.