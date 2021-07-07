12-річна семикласниця з Чернігівщини вагітна. Батько дитини теж неповнолітній (відео)

Батько дитини каже, що про кримінальну відповідальність за секс не чув

Майбутні батьки кажуть, що готові до відповідальності та узаконять стосунки

На Чернігівщині батьками стануть 12-річна дівчина та її 17-річний коханий-сусід. Пара родом із села Дроздівка. Про це стало відомо із сюжету Суспільного.

Школярка Наталя уже на шостому місяці вагітності. Почувається добре і перебуває на обліку. За словами лікарки, на УЗД юна породілля вперше прийшла, коли плоду було 10,5 тижнів. Вагітність протікає без ускладнень.

Майбутня мама розповіла журналістам, що спершу хотіла робити аборт, але злякалася можливих ускладнень для здоров'я.

Разом із 17-річним батьком дитини вони оселилися окремо від батьків. Пара планує укласти шлюб і отримати житло від соціальних служб.

Дівчина із багатодітної родини. Її батьки кажуть, що не змогли завадити близьким стосункам закоханих.

А от батько дитини Сергій заявив, що про кримінальне покарання за секс із малолітньою не знав.





Читайте також: