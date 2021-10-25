Окупаційна влада визнала: половина вагітних у «ДНР» страждає на анемію через неповноцінне харчування

Кожна друга вагітна жінка в ОРДЛО не отримує повноцінного харчування

Кожна друга майбутня мама в окупованому Росією регіоні не отримує достатньої кількості білків, жирів та вітамінів

Половина вагітних жінок у «ДНР» мають анемію через відсутність повноцінного харчування. Мізерні доходи людей на окупованій території не дозволяють їм забезпечити себе навіть найнеобхіднішим. Про це повідомляє Telegram-канал Донбаський кейс із посиланням на радницю глави «ДНР» та колишню «міністерку» охорони здоров'я бойовиків Ольгу Долгошапко.

Колаборантка також розповіла, що демографічна ситуація у «республіці» є катастрофічною – за підсумками 2020 року народжуваність склала 3,8 на 1000 людей. Показник смертності у кілька разів вищий – 15,7 на тисячу осіб. Подібних показників у регіоні, який наразі окупований Російською Федерацією, не фіксувалося в останні 20 років.

Окупанти порахували, що якщо показники смертності та народжуваності залишатимуться незмінними, регіон повністю спорожніє упродовж 95 років.

Долгошапко попередила, що демографічні показники 2021 року будуть ще гіршими, оскільки до факторів смертності долучилася коронавірусна інфекція.

Також у «ДНР» багато хворих дітей, зокрема, понад 40% дівчаток-підлітків мають хронічні запальні захворювання.

Нагадаємо, тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами.

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