На Закарпатті стався землетрус

Джерело землетрусу знаходилося на території міста Виноградів на глибині 7 км

У середу, 27 жовтня, о 04:44 у Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,1. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Відомо, що джерело землетрусу знаходилося на території міста Виноградів на глибині 7 км. За відповідною класифікацією, він відноситься до ледве відчутних.

карта з сайту gcsk.gov.ua

«За розрахунками, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – ідеться в повідомленні фахівців.

Як зазначають у Центрі, останні землетруси у вищевказаному регіоні фіксували 23 січня та 25 липня минулого року магнітудами 3 та 1,9 відповідно.

Нагадаємо, 12 жовтня Івано-Франківщину сколихнув землетрус.

Також 23 вересня на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Його центр був за 15 км від Чорткова, який люди відчували у радіусі 100 км.