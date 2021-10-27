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    На Закарпатті стався землетрус

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    Магнітуда підземних поштовхів становила 3,1 - На Закарпатті стався землетрус
    Магнітуда підземних поштовхів становила 3,1
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Джерело землетрусу знаходилося на території міста Виноградів на глибині 7 км

    У середу, 27 жовтня, о 04:44 у Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,1. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

    Відомо, що джерело землетрусу знаходилося на території міста Виноградів на глибині 7 км. За відповідною класифікацією, він відноситься до ледве відчутних.

    карта з сайту gcsk.gov.ua
    карта з сайту gcsk.gov.ua

    «За розрахунками, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – ідеться в повідомленні фахівців.

    Як зазначають у Центрі, останні землетруси у вищевказаному регіоні фіксували 23 січня та 25 липня минулого року магнітудами 3 та 1,9 відповідно.

    Нагадаємо, 12 жовтня Івано-Франківщину сколихнув землетрус.

    Також 23 вересня на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Його центр був за 15 км від Чорткова, який люди відчували у радіусі 100 км.

    Теги: стихійні лиха Закарпаття атмосферне явище землетрус
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    На Закарпатті стався землетрус