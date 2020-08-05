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    Події в Україні

    На Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали тютюнових контрабандистів

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    Недалеко від кордону правоохоронці побачили мікроавтобус, який під час наближення прикордонників почав швидко їхати у протилежному напрямку - На Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали тютюнових контрабандистів
    Недалеко від кордону правоохоронці побачили мікроавтобус, який під час наближення прикордонників почав швидко їхати у протилежному напрямку

    Під час переслідування зловмисників, прикордонники здійснили попереджувальні постріли, що і зупинило двох втікачів

    У Закарпатській області прикордонники застосували зброю під час затримання групи контрабандистів. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

    Затримання проводилося згідно з інформацією оперативних співробітників Мукачівського загону.

    «Недалеко від кордону наряд побачив мікроавтобус. Водій і пасажири, які перебували в транспортному засобі, з наближенням правоохоронців вдалися до втечі. Під час переслідування зловмисників, прикордонники здійснили попереджувальні постріли, зброя зупинила двох втікачів», - йдеться в повідомленні.

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    Раніше повідомлялося, що прикордонники виявили на кордоні з Білоруссю партію контрабанди з близько 130,3 тис. пачок сигарет.

    Також повідомлялося, що в Закарпатській області в пункті пропуску Дякове прикордонники виявили вантажівку з 250 «літрами» бурштину в бензобаку, який віз до Румунії паливні гранули.

    В автомобілі було виявлено 13,5 ящиків сигарет. Контрабандисти намагалися переправити в ЄС 6700 пачок.

     

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