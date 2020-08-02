Відпустили після дзвінка «неня». Прикордонники знялися в дивному ролику за гроші одіозного підприємця?



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Григорій Козловський розважається, задіюючи в своїх «жартах» прикордонників зі справжніми шевронами Світлина - Спорт25

Анонс матчу «Рух» - «Минай» залишає дуже багато запитань

Напередодні матчу лідерів першої ліги чемпіонату України з футболу його господар, львівський «Рух» презентував у Youtube і в соцмережах анонс події. 3 серпня о 19:00 львів’яни мають прийняти закарпатський «Минай» і з такої нагоди вони вирішили домішати до футболу делікатну тему контрабанди.

Згідно з сюжетом анонсу, двоє чоловіків, які розмовляють з закарпатським діалектом, намагаються перетнути в забороненому місці територію України, але потрапляють у руки прикордонників. У підсумку їх відпускають за дзвінком «Неня», голос якого дуже схожий на голос спортивного директора клубу «Минай», колишнього футболіста львівських «Карпат» Михайла Кополовця.

Найцікавіше, що в ролику видно реальну прикордонну заставу і шеврони справжнього прикордонного підрозділу – 10-го мобільного прикордонного загону.

Зауважимо, що не далі як рік тому на Львівській тютюновій фабриці, власником якої є президент клубу «Рух» Григорій Козловський, проводилися обшуки Службою безпеки України. Причина – підозра у контрабанді тютюнових виробів. Раніше неодноразово звинувачували у тому, що саме вона є постачальником сигарет, які потім нелегально переправляються за кордон, Винниківську тютюнову фабрику, яка теж належить Козловському.

Власник ФК «Минай» Валерій Пересоляк до звільнення в 2016 році був начальником управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС. Наразі його вважають «хрещеним батьком» організації потоків контрабандних товарів на території Закарпатської митниці.