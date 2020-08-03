Нові рекорди: в Одеській області затримали рекордну партію кокаїну (відео)



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Наркотики були розфасовані у 47 брикетів Фото: Державна прикордонна служба України

Наркотик приховали у контейнері з еквадорськими бананами

У «Морському порту Південний» прикордонники виявили 56,4 кг кокаїну в контейнері з бананами. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби.

Як повідомляють прикордонники, контейнер з бананами прибув з Еквадору. Наркотик був розфасований у 47 брикетів та прихований у вентиляційних люках. Кожен брикет мав маркування, що вказує на належність до певного наркосиндикату.

Також прикордонники повідомляють, що вартість такого об’єму наркотичних речовин може сягати 200 млн гривень.

«За цим фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ст.305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів», - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, що за даними ООН близько 90% трафіку опіатів припадає на сухопутні маршрути, коли ж кокаїн найчастіше транспортують морем.