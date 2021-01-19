На Закарпатті шахрай підробляв квитанції на оплату комунальних послуг

На Виноградівщині поліцейські викрили шахрая, який підробляв квитанції

Зовні платіжний документ виглядав майже як оригінальний, однак рахунок був внесений інший

На Виноградівщині (Закарпатська область) зловмисник підробляв квитанції на оплату комунальних послуг, в яких вказував неправильний рахунок.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

До поліції Виноградівщини надійшло п’ять заяв від місцевих жителів, які постраждали від шахрайських дій зловмисника.

За показами потерпілих, до їх поштових скриньок невідомі вкинули несправжні квитанції на оплату електроенергії. Зовні платіжний документ виглядав майже як оригінальний, однак рахунок був внесений інший. Таким чином зловмисник ошукав вже відомих наразі потерпілих на майже півтори тисячі гривень.

Поліцейські Виноградова оперативно встановили та розшукали шахрая. Ним виявився 48-річний місцевий житель.

За всіма фактами слідчі проводять досудове розслідування. Попередньо зловмиснику інкримінують частину 2 статтю 190 Кримінального кодексу України, (шахрайство). Відповідно до санкції статті йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.