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    У Києві на хабарі у $10 тисяч попався оперуповноважений з особливо важливих справ

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    Зловмисника затримали під час одержання хабаря - У Києві на хабарі у $10 тисяч попався оперуповноважений з особливо важливих справ
    Зловмисника затримали під час одержання хабаря
    Фото: прокуратура Києва

    Полісмен вимагав гроші за закриття кримінальної справи

    У Києві за вимагання хабара в 10 тисяч доларів США затриманий старший оперуповноважений з особливо важливих справ Департаменту карного розшуку Нацполіціі України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    «Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури за скоєння шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому, а також за підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище затриманий старший оперуповноважений з особливо важливих справ Департаменту карного розшуку Нацполіціі України (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України)», - йдеться в повідомленні.

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    У Києві на хабарі у $10 тисяч попався оперуповноважений з особливо важливих справ
    У Києві на хабарі у $10 тисяч попався оперуповноважений з особливо важливих справ

    За даними слідства, поліцейський вимагав у громадянина хабар в сумі $10 тисяч за закриття слідчим кримінального провадження, не повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

    Крім того, поліцейський пообіцяв повернути цьому громадянину автомобіль, який евакуювали без законних на те підстав.

    В ході контролю за вчиненням злочину поліцейського затримали після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Затриманому повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    Теги: прокуратура Київ корупція в Україні хабар гроші розслідування поліція злочин
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