США готують санкції щодо російського судна, яке будує «Північний потік-2»

Санкції будуть запроваджені проти російського трубопровідного корабля «Фортуна» та його власника KVT-RUS

Сполучені Штати повідомили Німеччину, що планують запровадити санкції проти російського судна «Фортуна», який бере участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини.

Про це повідомляє Reuters.

Зі свого боку у Міністерстві економіки Німеччини висловили жаль з приводу такого рішення Сполучених Штатів.

«Ми з жалем приймаємо це повідомлення до відома», - заявив представник міністерства економіки в Берліні.

Зазначається, що санкції будуть запроваджені проти російського трубопровідного корабля «Фортуна» та його власника KVT-RUS.

Німецький діловий щоденник Handelsblatt раніше повідомляв, що санкції США наберуть чинності у вівторок в рамках Закону про протидію американським санкціям (CAATSA).

Згідно з даними порталу Refinitiv, що спеціалізується на відстеженні суден, «Фортуна» все ще знаходиться на якорі в Балтійському морі поблизу Ростока на півночі Німеччини.

Прессекретар посольства США в Берліні заявив Handelsblatt, що Вашингтон і надалі вживатиме «всіх необхідних та відповідних заходів» для недопущення будівництва «Північному потоку-2».

«Хоча ми не коментуємо майбутні санкційні заходи, ми будемо продовжувати обмін поглядами з союзниками та партнерами щодо потенційних питань санкцій», - сказав речник.

Уряд США сподівається, що Німеччина перегляне свою позицію щодо «Північного потоку-2», додав він.

15 січня BSH дозволила добудову майже завершеного газогону «Північний потік-2». Новий дозвіл розширив тимчасові рамки вже виданого раніше дозволу. На додаток до виданого раніше дозволу на будівництво газопроводу для кораблів з якірним позиціонуванням, що діяв з травня по вересень, тепер дозвіл видано також і на будівельні роботи з вересня по травень. Крім цього, існує дозвіл від 2018 року на будівництво з травня по вересень для кораблів з динамічним позиціонуванням DP2 і розширений дозвіл від грудня 2019 року на будівництва з вересня по травень для суден такого ж типу.

Це означає, що тепер в німецьких водах увесь рік з певними часовими проміжками і правилами для будівництва може бути задіяний як російський корабель «Фортуна» з якірним позиціонуванням, так і трубоукладач «Академік Черський» з динамічним позиціонуванням. Обидва судна перебувають у зоні будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Екологи застерігали, що у зоні прокладання газопроводу розташовані зимові гніздування перелітних птахів, а тому проводити роботи у ц пору року не можна. Утім, після оцінки ситуації фахівці BSH вирішили, що рух корабля-трубоукладача не зашкодить птахам, тому що в зоні його руху їх буде небагато, а швидкість руху монтажних суден відносно невисока.

Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря - від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду - паралельно з уже наявним «Північним потоком».

Найбільшими критиками спорудження цього газопроводу є країни Східної Європи, у тому числі й Україна. Проти спорудження цього газопроводу також рішуче виступає уряд США. Вашингтон оголосив санкції проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження газопроводу. Після цього швейцарський підрядник припинив роботи, а росіяни згодом перекинули з Далекого Сходу у Балтійське море судно-трубопрокладник «Академік Черський».

Роботи поновилися в грудні 2020-го після майже річної перерви. Станом натепер газопровід «Північний потік-2» побудований уже більш ніж на 90%- залишилося прокласти ділянку довжиною дещо більше 100 кілометрів.