Дубінський вимагає терміново зібрати «слуг» через санкції США

Дубінський заявив, що не буде виходити зі «Слуги народу» через санкції США

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський вимагає скликати невідкладне позачергове засідання фракції монобільшості через накладення на нього санкцій Сполученими Штатами Америки.

Про це він сказав під час пресконференції.

«Я наполягав і наполягаю на невідкладному проведенні засідання фракції, оскільки в засобах масової інформації та соціальних мережах нашими політичними опонентами ця ситуація використовується як предмет шантажу Президента України та парламентської більшості, яка його підтримує - безпосередньо і політичної партії «Слуга народу», і фракції. Зволікання з проведенням позачергового засідання фракції на цю тему може призвести до того, що відбудуться вкрай негативні наслідки у вигляді дискредитації і Президента, і парламентської фракції», - зазначив депутат.

Він додав, що поки засідання фракції так і не відбулося.

«Є моменти, які я, на жаль, не можу зараз озвучити на цій пресконференції, але озвучу їх на засіданні фракції», - сказав Дубінський.

Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції «Слуга народу» в зв’язку з введенням проти нього санкцій США.

Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

За даними Вашингтона, Деркач підтримує тісні зв’язки з російською розвідкою та вже понад десять років служить активним російським агентом.

У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».

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Джерело: Укрінформ