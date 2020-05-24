На Закарпатті спалах коронавірусу. Село закрили на карантин



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У 28 мешканців села Ворочево Перечинського району на Закарпатті підтверджено Covid-19

У межах села Ворочево з 24 травня 2020 року встановлюють карантинну зону та облаштовують контрольно-пропускний пункт на в’їзді та виїзді

У 28 мешканців села Ворочево Перечинського району на Закарпатті підтверджено Covid-19, у селі встановлено карантинну зону та облаштовано контрольно-пропускні пункти на в’їзді та виїзді.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА на офіційній сторінці у Facebook.

«У 28 мешканців села Ворочево Перечинського району підтверджено Covid-19, за даними Закарпатського обласного лабораторного центру. У зв’язку з цим у Закарпатській ОДА відбулося засідання комісії із ліквідації надзвичайної ситуації. Керівник робіт видав розпорядження, за яким у межах села Ворочево із 24 травня 2020 року встановлять карантинну зону та облаштують контрольно-пропускний пункт на в’їзді та виїзді» – йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що Ворочево є приміським селом райцентру Перечин, тож тим мешканцям села, які працюють у закладах охорони здоров’я, державних установах, організаціях, інших об’єктах критичної інфраструктури, У селі, яке є приміським для районного центру Перечин, видадуть спеціальні перепустки для переміщення через КПП.

У Ворочеві проведуть дезінфекційні заходи у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, також забезпечать щоденну дезінфекцію проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій.

Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській області доручено забезпечити контроль за режимом самоізоляції та карантинними заходами на території Перечинської об’єднаної територіальної громади.

На Закарпатті за минулу добу у 19 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, загалом з початку пандемії у 1061 закарпатця встановлено діагноз Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.