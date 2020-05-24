The New York Times сьогодні на першій шпальті газети надрукувала імена жертв коронавірусу в США



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Друкована версія видання вийшла під заголовком: «Кількість смертей наближається до 100 тисяч, незліченні втрати», а під заголовком зазначено: «У списку не просто імена, це — ми»

Газета хотіла звернути увагу на те, що рівень смертності у США наближається до позначки 100 тисяч людей

Американська газета The New York Times в неділю, 24 травня, присвятила першу шпальту 1000 американців, які померли від коронавірусу у США. Про це йдеться на сайті видання.

Зазначається, що газета хотіла звернути увагу на те, що кількість померлих від Covid-19 у США наближається до позначки 100 тисяч людей.

Друкована версія видання вийшла під заголовком: «Кількість смертей наближається до 100 тисяч, незліченні втрати», а під заголовком зазначено: «У списку не просто імена, це — ми».

«Коли країна наближається до сумної позначки у 100 тисяч смертей через вірус, The New York Times вивчила некрологи людей. Ця тисяча осіб — тільки один відсоток зі списку померлих», - йдеться в публікації.

Журналісти видання також згадали в статті вік, місце проживання та рід занять цих людей. Опублікований на першій шпальті список продовжується в газеті на 22 сторінці.

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу у світі США досі знаходяться на першому місці списку. Там коронавірус підтвердили в 1 666 828 людей, з яких 98 683 померли, а 446 914 — одужали. Досі хворіє понад мільйон людей.

До відома, у світі станом на 24 травня виявлено 5 401 612 випадків зараження коронавірусом. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

Нових випадків інфекції виявлено майже на тисячу менше, ніж станом на ранок 23 транвя – 8599. Понад 5,5 тисяч пацієнтів визнані здоровими, такі дані призводить оперативний штаб.

Нагадаємо, науковці назвали причину високої смертності від коронавірусу серед чоловіків. Зокрема, дослідники стверджують, що головною причиною високої смертності від коронавірусу серед чоловіків може бути тестостерон.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.