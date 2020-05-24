Хворий на коронавірус Кадиров лікується в одній із найкращих клінік Москви



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Кадиров починає одужувати від коронавірусної хвороби

Медики дають позитивні прогнози щодо його стану, а сам лідер Чечні вже почав ходити палатою

Голова Чечні Рамзан Кадиров починає одужувати від коронавірусної хвороби і наразі перебуває в одній із кращих клінік Москви.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Baza.

«Рамзан Ахматович зібрався одужувати, – про це говорять його лікарі. Незважаючи на те, що Кадирова доправили в Москву вже у досить серйозному стані, організм глави ЧР бореться з вірусом. Організм добре сприймає терапію, і тепер медики дають досить позитивні прогнози», – говориться у публікації.

Також зазначається, що сьогодні Кадиров вперше пройшовся палатою.

Крім цього, не обійшлося і без невеликої хитрості – з лікарні лідер Чечні записав аудіоповідомлення зі зверненням до свого народу, яке відправив своїм підлеглим, а вони мали його запустити в чеченські вотсап-чати.

Однак, як йдеться в повідомленні, прессекретар Кадирова вирішив зробити по-іншому і наклав звук голосу голови Чечні на відео, зняте біля мечеті.

Таким чином, Кадиров звернувся до народу з нагоди свята Ураза-байрам.

Нагадаємо, 21 травня з’явилася інформація, що у голови Чечні Рамзана Кадирова підозрюють коронавірусну інфекцію.

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