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    У світі

    Хворий на коронавірус Кадиров лікується в одній із найкращих клінік Москви

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    <p>Кадиров починає одужувати від&nbsp;коронавірусної хвороби</p> - Хворий на коронавірус Кадиров лікується в одній із найкращих клінік Москви

    Кадиров починає одужувати від коронавірусної хвороби

    Медики дають позитивні прогнози щодо його стану, а сам лідер Чечні вже почав ходити палатою

    Голова Чечні Рамзан Кадиров починає одужувати від коронавірусної хвороби і наразі перебуває в одній із кращих клінік Москви.

    Про це повідомляється у Telegram-каналі Baza.

    «Рамзан Ахматович зібрався одужувати, – про це говорять його лікарі. Незважаючи на те, що Кадирова доправили в Москву вже у досить серйозному стані, організм глави ЧР бореться з вірусом. Організм добре сприймає терапію, і тепер медики дають досить позитивні прогнози», – говориться у публікації.

    Також зазначається, що сьогодні Кадиров вперше пройшовся палатою.

    Крім цього, не обійшлося і без невеликої хитрості – з лікарні лідер Чечні записав аудіоповідомлення зі зверненням до свого народу, яке відправив своїм підлеглим, а вони мали його запустити в чеченські вотсап-чати.

    Однак, як йдеться в повідомленні, прессекретар Кадирова вирішив зробити по-іншому і наклав звук голосу голови Чечні на відео, зняте біля мечеті.

    Таким чином, Кадиров звернувся до народу з нагоди свята Ураза-байрам.

    Нагадаємо, 21 травня з’явилася інформація, що у голови Чечні Рамзана Кадирова підозрюють коронавірусну інфекцію.

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