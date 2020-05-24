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    В Англійській Прем'єр-лізі – два нових випадки Covid-19

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    Екс-шахтар Вілліан боїться заразитися коронавірусом і не готовий грати у футбол - В Англійській Прем'єр-лізі – два нових випадки Covid-19
    Екс-шахтар Вілліан боїться заразитися коронавірусом і не готовий грати у футбол
    Фото - телеканал Футбол

    Всього в АПЛ коронавірусом захворіли восьмеро людей

    Англійська прем'єр-ліга (АПЛ) опублікувала на офіційному сайті оновлення з приводу тестування представників турніру на коронавірусну інфекцію, 21 і 22 травня на вірус перевірили 996 осіб, позитивний результат тести на Covid-19 показали у двох.

    До цього, 17 і 18 травня, тести здали ще 748 осіб, позитивні результати були у шістьох.

    Інфікованих відправили на тижневий карантин. Їх імена і клубна клубна приналежність не розголошуються.

    Раніше АПЛ дозволила командам повернутися до тренувань невеликими групами на своїх базах з 19 травня. Футболісти зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції та інших запобіжних заходів. Міністр спорту Великобританії Олівер Дауд повідомив, що рестарт першості може статися в середині червня. Як зазначено в «дорожній карті» виходу з карантину, всі спортивні заходи в країні будуть відбуватися при порожніх трибунах, поки не з'явиться дієва вакцина від Covid-19.

    Між тим, оборонець «Тоттнема» Денні Роуз, який виступає на правах оренди в «Ньюкаслі», висловив невдоволення планами ліги відновити сезон. Він заявив, що гравці АПЛ виступлять в ролі піддослідних щурів, якщо чемпіонат продовжиться під час пандемії.

    «Ризикувати своїм здоров'ям заради розваги людей – це не те, чим я хочу займатися, якщо чесно», - сказав Роуз у підкасті The Lockdown Tactics.

    Як до цього зазначив бразильський нападник лондонського «Челсі» Вілліан, більшість футболістів АПЛ не готові знову вийти на поле найближчим часом, оскільки побоюються за свою безпеку.

    У таблиці після 29 турів лідирує «Ліверпуль», який набрав 82 очки. На другому місці йде «Манчестер Сіті» з 57 балами і грою в запасі. Замикає трійку «Лестер». У команди 53 очки.

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