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    На Запоріжжі авто на смерть збило двох жінок (фото)

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    На Запоріжжі авто на смерть збило двох жінок - На Запоріжжі авто на смерть збило двох жінок (фото)
    На Запоріжжі авто на смерть збило двох жінок

    Трагедія трапилася на автодорозі Запоріжжя – Донецьк

    У Запорізькій області у жахливій аварії загинули дві жінки.

    Трагедія трапилася на автодорозі Запоріжжя – Донецьк.

    Про це розповіли у поліції області.

    Так, неподалік с. Матвіївка 21-річний водій авто «ЗАЗ-Daewoo» наїхав на двох жінок.

    Попередньо встановлено, що водій, рухаючись зі сторони Вільнянська в бік Запоріжжя скоїв наїзд на двох жінок, які переходили проїзну частину на неосвітленій ділянці дороги в невстановленому місці.

    Внаслідок аварії потерпілі загинули на місці події. Їх особи встановлені – це жителька смт Кам’яне 1977 року народження та села Матвіївка 1962 року народження.

    Усі деталі трагедії з'ясовують.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці звертаються до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутися за телефоном (098) 987-94-44 або 102.

    Теги: Запоріжжя трагедія ДТП дороги смерть водій
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