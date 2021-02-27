Під Львовом водій напав на патрульних із лопатою (відео)

Нетверезому 46-річному львів'янину загрожує і адміністративна, і кримінальна відповідальність.

У Львівській області, біля населеного пункту Куликів, нетверезий водій під час оформлення патрульними адмінпротоколу за водіння у п'яному вигляді взяв із багажника лопату і почав трощити нею службовий автомобіль з полійейськими в салоні.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції регіону у Facebook.

Відзначається, що інцидент стався напередодні увечері на трасі М-09 Львів - Тернопіль - Рава-Руська.

«Патрульні зупинили автомобіль Renault Kangoo через несправне підсвічування номерного знака. Водій спробував усунути порушення, але не вийшло. Під час перевірки документів у 46-річного львів'янина патрульні виявили ознаки алкосп'яніння», – зазначено в повідомленні.

Оскільки Drager показав 1,94 проміле, поліцейські повернулися у свою машину і почали оформляти протокол.

В цей час водій вийшов зі свого автомобіля, взяв із багажного відділення лопату і почав бити нею по патрульному автомобілю.

Зловмисника затримали.

Крім порушення правил дорожнього руху, йому інкримінують хуліганство, а саме грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом (ч.1 ст. 296 КК).