У Рівному водій маршрутки побився з пасажиром (відео)
Поки невідомо, що стало причиною конфлікту
У Рівному водій маршрутки побився з пасажиром. Подія сталася у маршрутці 61А.
Відео бійки опублікували в Instagram.
Інцидент стався на зупинці на вулиці Чорновола, біля ТЦ «Вікторія».
Спершу розібрати щось складно. Але якщо пригледітися, можна побачити різкі рухи в салоні.
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Причини конфлікту не повідомляють.
До слова, кілька днів тому у Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика.
Про те, що відбувається в стоматологічному кабінеті у соцмережі розповіла рівненська журналістка Вікторія Мамотюк.