У Рівному водій маршрутки побився з пасажиром (відео)

У Рівному водій маршрутки побився з пасажиром

Поки невідомо, що стало причиною конфлікту

У Рівному водій маршрутки побився з пасажиром. Подія сталася у маршрутці 61А.

Відео бійки опублікували в Instagram.

Інцидент стався на зупинці на вулиці Чорновола, біля ТЦ «Вікторія».

Спершу розібрати щось складно. Але якщо пригледітися, можна побачити різкі рухи в салоні.

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Причини конфлікту не повідомляють.

До слова, кілька днів тому у Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика.

Про те, що відбувається в стоматологічному кабінеті у соцмережі розповіла рівненська журналістка Вікторія Мамотюк.