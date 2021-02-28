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    Події в Україні

    У Рівному водій маршрутки побився з пасажиром (відео)

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    У Рівному водій маршрутки побився з пасажиром - У Рівному водій маршрутки побився з пасажиром (відео)
    У Рівному водій маршрутки побився з пасажиром
    Фото: Скріншот відео

    Поки невідомо, що стало причиною конфлікту

    У Рівному водій маршрутки побився з пасажиром. Подія сталася у маршрутці 61А.

    Відео бійки опублікували в Instagram.

    Інцидент стався на зупинці на вулиці Чорновола, біля ТЦ «Вікторія».

    Спершу розібрати щось складно. Але якщо пригледітися, можна побачити різкі рухи в салоні.

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    Допис, поширений Rivne 1283 (@rivne_1283)

    Причини конфлікту не повідомляють.

    До слова, кілька днів тому у Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика.

    Про те, що відбувається в стоматологічному кабінеті у соцмережі розповіла рівненська журналістка Вікторія Мамотюк.

    Теги: водій скандал Рівне Instagram
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