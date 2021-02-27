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    Вибух у лікарні Чернівців: зʼявилися фото з місця події

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    20 пацієнтів з сусідніх палат були евакуйовані в інші лікарні <br /> - Вибух у лікарні Чернівців: зʼявилися фото з місця події

    20 пацієнтів з сусідніх палат були евакуйовані в інші лікарні

    Фото: acc.cv.ua

    На місце надзвичайної пригоди прибув мер Чернівців, він спростовує версію про вибух кисневого балона

    Один з потерпілих під час вибуху в лікарні №1 міста Чернівці з важкими опіками перебуває у реанімації. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі мер Чернівців Роман Клічук.

    «Одна людина загинула, ще одна людина зараз знаходиться в реанімації з важкими опіками. Лікарі роблять все можливе. Пожежу вдалося відразу ж локалізувати, і сусідні палати не постраждали. Проте поки стоїть жахливий запах, тому 20 пацієнтів з цих палат були евакуйовані в інші лікарні», – уточнив він.

    «Причини загоряння з'ясовуються, але можна вже точно сказати, що це не пов'язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балона точно не було. Прошу всіх перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її: чутки і паніка точно нікому не допоможуть», – додав мер.

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    Вибух у лікарні Чернівців: зʼявилися фото з місця події
    Вибух у лікарні Чернівців: зʼявилися фото з місця події

    Тим часом місцеве видання acc.cv.ua оприлюднило фотографії з палати, де сьогодні сталася трагедія.

    Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, сьогодні, 27 лютого, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу. За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон. Згодом цю версію спростували. Також стало відомо, що всі постраждалі внаслідок пригоди були сусідами по лікарняній палаті.

    Теги: пожежа вибух трагедія мер Чернівці
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