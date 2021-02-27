Вибух у лікарні Чернівців: зʼявилися фото з місця події

20 пацієнтів з сусідніх палат були евакуйовані в інші лікарні

На місце надзвичайної пригоди прибув мер Чернівців, він спростовує версію про вибух кисневого балона

Один з потерпілих під час вибуху в лікарні №1 міста Чернівці з важкими опіками перебуває у реанімації. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі мер Чернівців Роман Клічук.

«Одна людина загинула, ще одна людина зараз знаходиться в реанімації з важкими опіками. Лікарі роблять все можливе. Пожежу вдалося відразу ж локалізувати, і сусідні палати не постраждали. Проте поки стоїть жахливий запах, тому 20 пацієнтів з цих палат були евакуйовані в інші лікарні», – уточнив він.

«Причини загоряння з'ясовуються, але можна вже точно сказати, що це не пов'язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балона точно не було. Прошу всіх перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її: чутки і паніка точно нікому не допоможуть», – додав мер.

Тим часом місцеве видання acc.cv.ua оприлюднило фотографії з палати, де сьогодні сталася трагедія.

Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, сьогодні, 27 лютого, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу. За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон. Згодом цю версію спростували. Також стало відомо, що всі постраждалі внаслідок пригоди були сусідами по лікарняній палаті.