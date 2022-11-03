На Запоріжжі та Дніпропетровщині лунають вибухи: в областях оголошено повітряну тривогу

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста

У Запорізькій області прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Також жителі Дніпропетровщини чули вибухи, за попередньою інформацією в області працює протиповітряна оборона.

За наявною інформацією, над регіонами були помічені іранські «дрони-камікадзе». До слова, станом на 22:15 у цих двох областях була оголошена повітряна тривога:

Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.

Як відомо, триває 253-тя доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.